الدرجة الثانية - محمد حليم مديرا فنيا لـ القناة بعد رحيل عبد العال

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 19:06

كتب : رضا السنباطي

محمد حليم

أعلن نادي القناة تعيين محمد حليم مديرا فنيا للفريق خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل عن تدريب الفريق.

ورحل علاء عبد العال عن تدريب القناة ليتولى المهمة الفنية لنادي إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وكان محمد حليم بدأ الموسم مع حرس الحدود قبل أن يرحل عقب الجولة السادسة بعد التعادل مع كفر الشيخ.

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وحقق محمد حليم 3 انتصارات مع الحدود وتعادلين في الدوري قبل الرحيل لتدريب القناة.

ويحتل القناة المركز الـ11 في مجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط.

القناة محمد حليم الدرجة الثانية
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