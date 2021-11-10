قصة حارسة مرمى وادي دجلة التي تلعب رياضتين في وقت واحد

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

نصرة عيد عبد الملك مع محمد الشناوي

خطفت إلهام عبد النعيم أو المعروفة إعلاميا بنصرة عيد عبد الملك الأنظار بعدما بكت عقب هزيمة فريقها وادي دجلة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

لكن بعيدا عن سبب البكاء فما لا يعلمه الكثيرين أن نصرة تلعب رياضتين على مستوى احترافي في وقت واحد.

فما هي القصة؟

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نصرة عيد عبد الملك وادي دجلة دوري أبطال إفريقيا للسيدات الأهلي
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