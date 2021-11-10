قصة حارسة مرمى وادي دجلة التي تلعب رياضتين في وقت واحد
الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 18:13
كتب : FilGoal
خطفت إلهام عبد النعيم أو المعروفة إعلاميا بنصرة عيد عبد الملك الأنظار بعدما بكت عقب هزيمة فريقها وادي دجلة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.
لكن بعيدا عن سبب البكاء فما لا يعلمه الكثيرين أن نصرة تلعب رياضتين على مستوى احترافي في وقت واحد.
فما هي القصة؟
شاهد الفيديو
دموع إلهام عبد النعيم حارسة وادي دجلة تخطف الأنظار في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.
اللاعبة ذات الاسمين تشارك في لعبتين مختلفتين مع الأهلي ووادي دجلة في نفس التوقيت.
تعرف على القصة pic.twitter.com/lE7E02gPLy— FilGoal (@FilGoal) November 10, 2021
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