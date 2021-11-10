قصة حارسة مرمى وادي دجلة التي تلعب رياضتين في وقت واحد

خطفت إلهام عبد النعيم أو المعروفة إعلاميا بنصرة عيد عبد الملك الأنظار بعدما بكت عقب هزيمة فريقها وادي دجلة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

لكن بعيدا عن سبب البكاء فما لا يعلمه الكثيرين أن نصرة تلعب رياضتين على مستوى احترافي في وقت واحد.

فما هي القصة؟

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