مدرب إنجليزي في الدرجة الرابعة.. وشكوى من نظام "ظالم"

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 17:52

كتب : رضا السنباطي

المدرب الإنجليزي دون شانكس - نادي مكادي

تعاقد نادي مكادي الذي ينشط في الدرجة الرابعة مع المدير الفني الإنجليزي دون شانكس ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال كريم عبد الحكيم المدرب العام لمكادي لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "المدرب الإنجليزي دون شانكس سيقود الفرق ويتواجد معنا عثمان أحمد كمدرب ومصطفى العربي مساعد ومصطفى غدار مدرس حراس المرمى ويشرف على الفريق أحمد الصحيفي".

وأضاف "سنخوض مباريات الدرجة الرابعة بداية من يوم الجمعة المقبلة ثم دورتي ترقي وأرى أن هذا بمثابة ظلم للأندية في الصعيد".

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وبرر "كان يجب أن يكون الصعود من خلال دورة الترقي الأولى وسيكون ملعب الجونة الفرعي هو الخاص بنا لحين تجهيز ملعب مكادي".

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وجاء جدول مباريات مكادي في الدرجة الرابعة كالتالي:

الجمعة 12 نوفمبر مكادي ضد نجع حمادي

الجمعة 19 نوفمبر السلام إسنا ضد مكادي

الجمعة 26 نوفمبر مكادي ضد أرمنت

الجمعة 3 ديسنبر البعيرات ضد مكادي

الجمعة 12 ديسمبر مكادي ضد أرمنت

وسبق لدون شانكس اللعب في صفوف لوتون تاون وكوينز بارك رينجرز وبرايتون وويمبلدون.

الدرجة الرابعة مكادي
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