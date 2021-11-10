والد لاعب شباب ألمانيا لـ في الجول: نجلي يرحب بتمثيل منتخب مصر

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 17:52

كتب : وسيم أحمد

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

أكد أشرف مصطفى والد اللاعب مصطفى أشرف المحترف بصفوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن استعداده ونجله لتلبية نداء منتخب مصر.

مصطفى أشرف (18 عاما) هو لاعب منتخب ألمانيا للشباب تحت 18 عام، ويحمل أصولا مصرية نسبة لوالده ووالدته.

وسبق وأن أوضح لـFilGoal.com سابقا عدم ممانعته لترك المنتخب الألماني والانضمام للمنتخب المصري ولكن إذا كانت الدعوة من الفريق الأول.

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وعن إمكانية تمثيل منتخب مصر الأوليمبي في الولاية الجديدة لشوقي غريب قال والد اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "لم يتحدث معنا أحد، ولكن نؤكد مرة أخرى أن بابنا مفتوح لمصر سواء كان ذلك للمنتخب الأول أو الأوليمبي، ولكن إذا كانت هناك رغبة حقيقية في ضم نجلي فأتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت".

وأضاف: "الأمور تتم بسرعة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، ونجلي حاليا في منتخب شباب ألمانيا. ولكن إذا لعب مباراة واحدة مع المنتخب الأول فالأمور ستكون قد حسمت ولن يعد ممكنا له تمثيل للمنتخب المصري".

الجدير بالذكر أن مصطفى يلعب مع فريق تحت 19 سنة والفريق الثاني بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في فترة الإعداد للموسم الحالي وخاض 3 لقاءات مع الفريق الأول ووفقا لعقده فإنه سيتم تصعيده تلقائيا الموسم المقبل للفريق الأول بالنادي.

مصطفى أشرف منتخب مصر
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