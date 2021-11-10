مهاجم أودينيزي يكشف عبر في الجول سبب غيابه عن منتخب مصر للشباب

النني يشارك في مران المنتخب قبل السفر لأنجولا.. وتدريبات فردية استشفائية لـ صلاح

ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها