خبر في الجول - الإسماعيلي يرحب بضم غزال.. وجلسة لحسم موقفه

يرحب الإسماعيلي بضم علي غزال مدافع منتخب مصر وسموحة السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق السكندري.

وكان غزال قد انتقل إلى سموحة الموسم الماضي وشارك في ثماني مباريات فقط.

وعلم FilGoal.com أن علي غزال قد تم طرح اسمه على نادي الإسماعيلي عن طريق وكيله عمرو حسني.

وأبدى الإسماعيلي موافقته المبدئية على ضم اللاعب خاصة أنه يمكنه اللعب فورا دون الانتظار إلى يناير.

وكان علي غزال قد فسخ تعاقده مع سموحة وبات لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى أي فريق.

ويتواجد علي غزال حاليا في أوروبا، ويرغب الإسماعيلي في عقد جلسة غدا الخميس مع اللاعب لحسم موقفه.

ومن المقرر أن يعود غزال إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاجتماع بإدارة الإسماعيلي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم لصفوف سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي قادما من نادي لاريسا اليونانى، فى صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة.