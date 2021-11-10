لقب أول منتظر لـ أحمد حمدي؟ تحديد موعد نهائي كأس البطولة الكندية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

أحمد حمدي

تحدد موعد نهائي كأس البطولة الكندية 2021 بين مونتريال وتورونتو في 21 من نوفمبر المقبل على ملعب الأول.

ويضم مونتريال في صفوفه أحمد حمدي والذي انضم لصفوف الفريق قادما من الجونة مطلع العام الجاري.

وتقام البطولة بين أندية تمثل 4 دوريات مختلفة هي أندية دوري كيوبيك ودوري أونتاريو ودوري كندا الممتاز والدوري الأمريكي.

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ويتأهل حامل لقب البطولة ليمثل كندا في دوري أبطال كونكاكاف 2022.

ويعد تورونتو هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، يليه مونتريال صاحب الـ 4 ألقاب.

وسيكون ذلك هو النهائي الخامس الذي يجمع مونتريال مع تورنتو.

مونتريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019، إذ ألغيت نسخة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك أحمد حمدي مع مونتريال في 23 مباراة في الدوري الأمريكي وسجل هدفين في شباك سينسيناتي خلال 882 دقيقة.

وفي المسابقة الكندية شارك حمدي في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي وخرج مستبدلا في كلاهما.

يُذكر أن هناك 3 أندية كندية تشارك في الدوري الأمريكي وهي: تورنتو ومونتريال وفانكوفور وايتكابس.

وتشارك الأندية الثلاثة في الدوري الأمريكي بنظام الامتياز "Franchise System" خاصة مع عدم وجود مسابقات محلية وقت مشاركتها في الدوري الأمريكي بين 2007 و2012.

وفي 2019 نظمت كندا لأول مرة الدوري الكندي الممتاز والذي ضم حينها 8 أندية.

تورونتو البطولة الكندية مونتريال أحمد حمدي
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