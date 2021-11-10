"ستكون احتفالية كبيرة أمام بطل إفريقيا" منية سمنود يعلن مواجهة الأهلي وديا

يواجه منية سمنود فريق الأهلي وديا عصر السبت في مباراة ودية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية خلال التوقف الدولي استعدادا لاستئناف الدوري الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.

وقال جمال الشرقاوي المشرف على الكرة بفريق منية سمنود لـ FilGoal.com: "نواجه الأهلي وديا يوم السبت في الثالثة عصرا".

وتابع "نستعد لمواجهة الشرقية في كأس مصر الإثنين المقبل في الدور التمهيدي الثاني".

وأوضح "نأمل في الاستمرار حتى دور الـ32 وحققنا الصعود من قبل وواجهنا الزمالك وخسرنا في الدقيقة 84".

وشدد الشرقاوي "الأمر بالنسبة لنا سيكون احتفالية كبيرة لأننا نواجهة بطل إفريقيا رغم غياب عدد من العناصر الأساسية".

وواصل "جماهير منية سمنود ستكون معنا في اللقاء عبر حافلة حتى تشاهد فريقها داخل ملعب التتش، لا يمكنني وصف سعادة اللاعبين".

واختتم تصريحاته "لدينا مدرب واعي وهو أحمد الشرباصي، سيعمل على التجانس وعدم إرهاق اللاعبين قبل كأس مصر وهدفنا العودة للدرجة الثانية.

منية سمنود أحد أندية القسم الثالث في المجموعة الثامنة ويحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة خلف بلقاس ونبروه.