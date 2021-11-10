جوليان ألفاريز.. عنكبوت ريفر بليت الذي فشل انتقاله لـ ريال مدريد "على طريقة ميسي"

يقترب ريفر بليت من حسم لقب الدوري الأرجنتيني الأول له منذ 7 سنوات.

وإذا حقق ريفر بليت اللقب سيكون الفضل الأول لـ جوليان ألفاريز على أرض الملعب بعد مارسيلو جاياردو المدير الفني من خارج الخطوط.

جوليان ألفاريز (21 عاما) أحد خريجي أكاديمية ريفر بليت انفجر الموسم الحالي وخلال 16 مباراة بالدوري الأرجنتيني سجل 15 هدفا وصنع 5 أهداف مساهما بـ 46% في حملته لحصد اللقب المحلي.

إجمالا في 2021 سجل في 43 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 15، كما تواجد في قائمة الأرجنتين الفائزة بكوبا أمريكا الصيف الماضي بعدما فضل ليونيل سكالوني ضمه عوضا عن مشاركته في أولمبياد طوكيو.

لتدرك مدى موهبة اللاعب، جاياردو دفع به لأول مرة في نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد بوكا جونيورز في نهائي القرن.

النتيجة تشير إلى 1-1 عندما شارك كبديل في الشوط الثاني، خوان كوينتيرو وبيتي مارتينيز سجلا وحقق الفريق لقب كوبا ليبرتادوريس 2018.

بعد أيام في كأس العالم للأندية شارك كأساسي ضد كاشيما أنتلرز الياباني في مباراة المركز الثالث ومن ثم حصد الاستدعاء الأول مع منتخب تحت 20 عاما.

كما ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما ضد البرازيل والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

هو أصغر أرجنتيني سجل أهدافا في العام الجاري، اللاعب الوحيد في أمريكا الجنوبية تحت 21 عاما الذي سجل 15 هدفا ويصنع 15 على الأقل هذا العام.

منذ 10 سنوات قضى ألفاريز بعمر 11 عاما فترة معايشة في ريال مدريد بعد محاولات من خورخي ميسي –والد ميسي- أن يقنعه بالانتقال لبرشلونة، لكن عائلته أعطت كلمة لريال مدريد.

وبسبب عدم تخطيه حاجز الـ 13 عاما فشلت عملية انتقاله لصفوف الميرنيجي لعدم سفر عائلته معه بالكامل في ظل عدم ضمانهم الحصول على تصريح العمل.

بييرو فوجيلا المسؤول عن تواصل اللاعب مع ريال مدريد في ذلك الوقت قال: "إذا طُبقت عليه نفس القاعدة كما طُبقت على ليونيل ميسي عندما جاء إلى إسبانيا، لكان جوليان لاعبا لريال مدريد".

بعد ذلك رفضه بوكا جونيورز رغم قضاءه عدة أشهر يتدرب وأرجنتينوس جونيورز.

فوجيلا كان منسقا في نادي أتاليا ونقل اللاعب لاحقا إلى ريفر بليت، ولم يأخذ ألفاريز وقتا ليصبح ضمن فريق الرديف للريفر.

في مطلع الموسم الجاري رحل الكولومبي رافائيل سانتوس بوري لصفوف إينتراخت فرانكفورت تاركا الساحة خالية لألفاريز ليصبح المهاجم الأول.

ورغم صغر سنه إلى أن ألفاريز يظهر في المباريات الكبيرة، في سوبر كلاسيكو سجل ثنائية ضد بوكا جونيورز وهاتريك ضد سان لورينزو، وأمام باتروناتو سجل سوبر هاتريك مُقربا ريفر أكثر من حصد لقب الدوري.

جاياردو انهال بالمديح على لاعبه قائلا: "لا احتاج للإشادة به، هو يثبت نفسه، يلعب بطريقة ناضجة مع كثير من الثقة، يعرف كيف يسجل وهذا يعطيه الأهمية، لديه دور كبير في هجوم الفريق ولا يخاف من شيء، إنها ميزة كبيرة أن تمتلك لاعبا بمثل تلك الثقة".

ويُكنى ألفاريز بالـ "عنكبوت" وبحسب شبكة TyC Sports الأرجنتينية فأن شقيقه الأكبر هو من منحه هذا اللقب بسبب موهبته في لعب كرة القدم. إذ بدا أنه لديه "أكثر من ساقين عندما يلعب"، وأصبح لقب العنكبوت أو "ARANA" هو ما يطلقه عليه جمهور ريفر بليت.

ألفيو باسيلي مدرب منتخب الأرجنتين السابق أبدى إعجابه بألفاريز قائلا لإذاعة ميتري: "الجميع يتحدث عن جوليان. لقد شاهدت مباراته الأولى ووقعت في حالة حب، إنه ذكي، سريع، لديه القليل من السحر حوله، يمكنه أن يلعب في العمق، يلعب واحد ضد واحد، يتحرك في المساحات إنه متفجر، هل رأيت التزامه وكيف يتحرك؟ أحب الطريقة التي يلعب بها".

بحسب موقع WhoScored فأن ألفاريز يلعب بشكل أفضل كمهاجم ومن ثم كصانع ألعاب وجناح أيمن.

في مركز المهاجم سجل 11 هدفا في 8 مباريات، وكصانع ألعاب سجل 3 أهداف في مباراتين.

ويصل متوسط تسديداته في المباراة إلى 3.3 خلال 90 دقيقة ويمرر 1.6 تمريرة مفتاحية في المباراة الواحدة ويكمل مراوغتين في المباراة الواحدة، فيما تبلغ نسبة تمريراته الصحيحة 72%.

موقع totalfootballanalysis في الشهر الحالي أوضح عددا من أرقام اللاعب بشكل تفصيلي:

متوسط التهديف: 0.46 هدفا لكل 90 من 0.35 xG لكل 90.

متوسط التسديد: 2.68 تسديدة لكل 90

متوسط المراوغات: 5.16 مراوغة لكل 90

متوسط اللمسات داخل منطقة الجزاء: 3.94 لمسة في منطقة الخصم لكل 90

متوسط التمريرات داخل منطقة الجزاء: ​​5.01 تمريرة إلى منطقة الجزاء لكل 90

اسم ألفاريز ارتبط مؤخرا بميلان الإيطالي، وخرج فرناندو هيدالجو وكيله في وقت سابق قائلا: "في الوقت الحالي لم يتصل بي إنتر ميلان ولا ميلان، لن أعلن عن إنتر، أعتقد أن جوليان كان سيحقق نتائج جيدة مع إبراهيموفيتش، أو مع لاوتارو مارتينيز أو مع بعض الأبطال الإنجليز. العامل الأكثر أهمية هو أنه يجب أن يكون نادٍ جاد".

وأكمل "لقد قضى ألفاريز بالفعل عامين في دوري الدرجة الأولى على ظهوره مع ريفر، وهو ناد ضخم يعيش تحت الضغط. لهذا السبب جوليان مستعد بالفعل للمنافسة في أي ناد أوروبي كبير".

ألفاريز ينتهي تعاقده في 2022 مع احتمالية التمديد لـ 2024 وشرط جزائي بـ 25 مليون يورو قد يصل إلى 30 مليون يورو.

اللاعب الشاب تواجد في قائمة الأرجنتين التي تستعد لخوض مباراتي البرازيل وأوروجواي.

ومع اقتراب حسم التانجو للتأهل للمونديال قد يظهر بشكل أكبر في الفترة المقبلة مع ليونيل سكالوني ويجاور ليونيل ميسي.

وقد نراه قريبا يلعب لأحد كبرى الأندية الأوروبية.