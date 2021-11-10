رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن التجديد لـ ديشامب وموقف بنزيمة من المنتخب حال الحُكم عليه

تحدث نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي عن إمكانية تجديد تعاقد ديديه ديشامب المدير الفني، وكذلك موقف كريم بنزيمة من الاستدعاء للمنتخب حال صدر قرار ضده من المحكمة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهتي كازاخستان وفنلندا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال رئيس الاتحاد عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "ديديه ديشامب سيستمر معنا حتى كأس العالم، ومن ثم سنرى بعدها، أنا وهو قريبين بشكل كافي للمناقشة في الوقت في المناسب، لكن لا أفكر في تجديد تعاقده الآن ونفس الأمر هو".

وأضاف "الأسبوع الماضي ديشامب قال إنه قد يعود لتدريب الأندية، في 2022 سيكون قد استمر مع المنتخب لـ 10 سنوات، لن يستمر لـ 50 عاما، إلا لو حققنا مشوارا جيدا في كأس العالم وقال لي نويل أريد أن أبقى، في تلك النقطة لن يرفض أحد".

ديشامب قاد الديوك الفرنسية فنيا في 122 مباراة وحقق لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

وخلال 122 مباراة فاز في 79 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.

وتابع لو جريت "نستهدف الوصول إلى كأس العالم أولا، نتعلم من أخطائنا، ومن ثم سنرى كيف سيكون دور المجموعات، وضع الاعتبار جودة اللاعبين في المنتخب الفرنسي فأود أن نتواجد في المربع الذهبي".

وأكمل عن إمكانية استدعاء كريم بنزيمة حال صدور حُكم ضده يوم 24 نوفمبر المقبل في قضية ماتيو فالبوينا: "ديشامب مسؤول عن انتداباته، بنزيمة لن يتم استبعاده بناء على قرار قضائي مستقبلي، حتى لو حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. لذا فإن اختياره من عدمه، في الأشهر المقبلة لن يكون مرتبطا بهذا الحكم".

وأتم "لن أتدخل أبدا لأقول إنه لا يمكن استدعائه. ولكن بعد ذلك، الأمر متروك لديشامب لتحديد ما إذا كان، من الناحية الرياضية، قادرا على اللعب في المنتخب الفرنسي".

يواجه كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا وريال مدريد السجن لمدة 10 أشهر وغرامة 75 ألف يورو في قضية زميله ماتيو فالبوينا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن الحُكم سيُعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل بعد اكتمال 3 جلسات.