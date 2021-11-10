مدرب شباب الأرجنتين يقترب من قيادة الإسماعيلي

يقترب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما من قيادة الإسماعيلي.

ويتولى أحمد العجوز قيادة الإسماعيلي مؤقتا بعد رحيل طلعت يوسف عن الفريق.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "خوان براون يعد من أقرب الأسماء المرشحة لقيادة الدراويش".

وتابع "المفاوضات مستمرة مع المدرب الأرجنتيني ووصلت لمراحل متقدمة عن باقي المرشحين".

ويبلغ براون من العمر 44 عاما وسبق له التدريب في المنطقة العربية من قبل.

إذ عمل كمدرب مساعد في الفترة من أكتوبر 2016 وحتى فبراير 2018 مع نادي الهلال.

قبل أن يتولى القيادة الفنية للهلال في الفترة من مارس إلى 30 يونيو من عام 2018.

وعمل براون كمدير فني لفريق الوحدة بالفترة من مارس 2019 وحتى 30 يونيو مع نهاية الموسم.

ويتولى براون قيادة منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما منذ مارس 2020.