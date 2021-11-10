كورييري ديلو سبورت: رومانيولي يبدأ مفاوضاته مع ميلان دون رايولا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

أليسيو رومانيولي - ميلان

بدأ أليسيو رومانيولي قائد ميلان الإيطالي مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي دون وكيله مينو رايولا.

وينتهي تعاقد رومانيولي مع الروسونيري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فأن رومانيولي لم يتفاوض دون وكيله مع إدارة النادي مباشرة.

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يأتي ذلك بعدما جلس رايولا مع مسؤولي ميلان في سبتمبر الماضي للتفاوض مع تجديد تعاقد اللاعب.

وتشوب علاقة رايولا مع مسؤولي ميلان الفتور في الفترة الأخيرة بعد رحيل جانلويجي دوناروما عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر في ظل مماطلة في عملية التجديد العام الماضي ما انتهى برحيله إلى باريس سان جيرمان بدون مقابل.

ويسعى ميلان لتخفيض عقد رومانيولي، إذ يتقاضى 6 ملايين يورو سنويا، بينما يريد ميلان العقد الجديد بـ 3.5 مليون يورو سنويا في حين يريد اللاعب 4.5 مليون يورو.

ويأمل المدافع الإيطالي أن يتوصل لاتفاق مع إدارة الروسونيري والاستمرار مع الفريق.

رومانيولي انضم لميلان في 2015 مقابل 25 مليون يورو قادما من روما.

وشارك رومانيولي (26 عاما) الموسم الجاري في 11 مباراة.

وإجمالا خاض بقميص ميلان 232 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفين وحقق كأس السوبر الإيطالي.

الصحيفة الإيطالية أشارت أيضا إلى أن ميلان يسعى لتجديد تعاقد الثلاثي، ثيو هيرنانديز وإسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو قبل نهاية العام الجاري.

أليسيو رومانيولي ميلان الدوري الإيطالي
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