أخبار سارة لـ تشافي.. تقلص مدة غياب فاتي

تلقى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد أول الأنباء السارة له مع الفريق الكتالوني.

تشافي تولى مهمة تدريب برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان حيث سيعمل على الجمع بين الشباب والخبرة في الفريق.

إنسو فاتي، والذي يعد أحد أفضل المواهب الشابة في الفريق، تعرض لإصابة أمام سيلتا فيجو في الدوري.

التقارير الصحفية أشارت وقتها لغياب فاتي لمدة تصل إلى ستة أسابيع وبالتالي ابتعاده عن الملاعب لقرب نهاية العام الحالي.

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية كشفت أن مدة غياب اللاعب ستكون أقل من ثلاثة أسابيع.

فاتي زار خواكين خوان أحد أشهر الأطباء في مدريد والذي قضى معه فترة خلال التأهيل من إصابة الركبة الأخيرة وأوضح أن الإصابة ليست بالخطورة المتوقعة.

وشارك ابن الـ19 عاما في 8 مباريات مع برشلونة هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.