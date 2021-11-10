ربيعة: تعودنا في الأهلي تحقيق البطولات أهم ممن يلعب.. والموقف من إعارة يناير

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع الأهلي أمام أسوان

أعرب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن احترامه لقرارات الجهاز الفني بعد غيابه الفترة الأخيرة عن مباريات الفريق.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وشدد ربيعة أن اللاعبين تعودوا في الأهلي أن تحقيق البطولات أهم ممن يلعب.

وقال ربيعة عبر القناة الأولى: "في النادي الأهلي تعودنا أنه ليس المهم من يلعب لكن الأهم تحقيق البطولات، هذه منظومة ناجحة يجب علينا مساعدتنا ونحن نشارك بها".

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وأضاف "هناك نظام ولا يمكن التحدث عن اختيارات المدرب ويجب احترامها، أنا مقتنع أن عليك الاجتهاد والفرصة ستأتي لا محالة وهذا ما فعلته العام الماضي".

وتابع "دائما قبل سوق الانتقالات يقال رامي ربيعة سيرحل عن الأهلي وفي النهاية استمر، من صغري تعودت ألا استمع لأحاديث الناس".

وكشف ربيعة "استمراري في الأهلي بناء على رغبة النادي، وإذا كانوا يرغبون في رحيلي كان سيحدث تواصل معي وهو ما لم يحدث نهائيا".

وخاض ربيعة مباراة واحدة هذا الموسم عندما شارك في أخر 8 دقائق من مواجهة إياب الأهلي أمام الحرس الوطني من النيجر في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ربيعة "موسيماني يتعامل معنا جيدا ولديه 30 لاعبا يختار من بينهم، ونتعامل بأسلوب محترف وأنا في الأهلي عليك العمل فقط".

وواصل "الحمد لله لم أتعرض لإصابة منذ 4 سنوات تقريبا وجاهز، خرجت من قائمة كأس العالم للأندية الموسم الماضي ولم أغضب ولم يكن هناك رد فعل وتدربت حتى حصلت على فرصة".

وعن إمكانية خروجه إعارة في يناير قال: "إذا كان هناك عرض عن طريق النادي ومصلحة لي وللفريق فبالتأكيد سأوافق بالاتفاق مع الأهلي الذي يتعامل جيدا مع أبنائه".

وشدد "عندما تحصل على بطولة لا تحتسب للاعب بعينه بل الفريق بأكمله، كلنا واحد وهدفنا تحقيق البطولات".

واختتم تصريحاته "في الحقيقة لم أتوقع نتيجة مباراة القمة، الزمالك فريق كبير ومنافس قوي وحامل لقب الدوري ولكن كان تركيزنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

الأهلي رامي ربيعة موسيماني
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