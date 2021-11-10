زامورانو: صلاح ضمن أفضل 4 مهاجمين في العالم.. وهذا من يستحق الكرة الذهبية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

زامورانو

أشاد إيفان زامورانو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق بقدرات محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويرى التشيلي زامورانو أن صلاح ضمن أفضل 4 مهاجمين في العالم حاليا وضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وقال زامورانو عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالنسبة لي هناك 4 مهاجمين هم الأفضل في العالم حاليا".

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وكشف نجم منتخب تشيلي السابق "هم محمد صلاح وبنزيمة وليفاندوفيسكي وميسي".

وتابع "أعتقد أن وفقا للمعايير الطبيعية يفوز ليفاندوفيسكي بالكرة الذهبية وإذا كان تاريخيا فالأحق ميسي".

وأضاف زامورانو "أما وفقا لطريقة اللعب الفترة الأخيرة فسيكون بنزيمة من يستحقها".

وشدد النجم التشيلي "لا أحد يدري من يفوز ويستحق الكرة الذهبية وهناك أربعة منافسين لها قد يفوز أحدهم".

وعن عمله بعد الاعتزال كشف "منذ خمس سنوات وأنا أتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل الإعلامي، وأعمل في التدريب أيضا".

واختتم تصريحاته "سافرت إلى أذربيجان والصين ولم أحظى بالفرصة الكاملة في التدريب وإذا حصلت على فرصة كاملة في المستقبل سأفكر بها".

وسبق لزامورانو التتويج ببطولات الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني مع ريال مدريد.

كما حصل على لقب هداف الدوري الإسباني موسم 1994- 1995 برصيد 27 هدفا وهداف أولمبياد سيدني برصيد 6 أهداف.

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