الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك عن حدوث أمر ما أثر على تركيز اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هناك شيء حدث ليلة مباراة القمة وصل للاعبين جعلهم يشعرون بالإحباط ويخرجون عن تركيزهم ولكن لن أستطيع الإفصاح عن هذا الشيء في الوقت الحالي".

وأضاف "مباراة القمة انتهت والأهلي حصل على النقاط ومن الطبيعي أن نشعر بالحزن بسبب الخسارة".

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وواصل "من حق الأهلي وجمهوره الاحتفال بالفوز بالقمة وهذا أمر طبيعي ومنطقي، وعلى الزمالك أن يعيد حساباته ويدرس أسباب الخسارة".

وتابع "لم يتوقع أحد نتيجة مباراة القمة".

واستمر في تصريحاته "كان هناك حديث عن إضافة عنصر جديد لجهاز كارتيرون ولكن لن نفرض عليه أي شيء وبعد المناقشة معه من الممكن أن يحدث ذلك".

وأفصح "الإدارة ستجلس مع كارتيرون للحديث عن أسباب خسارة القمة ولكن لن يصل الأمر إلى التحقيق بالتأكيد، برشلونة خسر بثمانية أهادف ولم يتم التحقيق مع المدرب".

وعن ملف تجديد عقود اللاعبين قال: "هناك اتفاق مبدئي مع طارق حامد وأبو جبل ومصطفى فتحي للتجديد وأعتقد أن التجديد لهم سيكون قريبا".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون تجديد اللاعبين بشكل معقول لأن هناك لاعبين آخرين ولا يجب أن نخرب الفريق".

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