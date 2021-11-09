وزير الرياضة: انتخابات الزمالك ستقام بكل تأكيد قبل نهاية نوفمبر

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن انتخابات الزمالك ستقام بكل تأكيد قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال صبحي عبر صدى البلد: "انتخابات نادي الزمالك ستقام بكل تأكيد قبل نهاية هذا الشهر. نحترم الحكم (الخاص بعودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق) والقضاء المصري ولن نصنع مهاترات قانونية على حكم".

وأضاف "لسنا ضد أو مع مرتضى منصور، أو مع أو ضد أي طرف. اللجان الموجودة أخذت كل المقومات لتقوم بدورها حتى الانتخابات. أي خطوات تُدرس لتكون قانونية حتى لو ستأخذ قليلا من الوقت حتى لا نضع النادي في مهاترات قانونية".

وشدد "نحاول المساعدة بقدر الإمكان، ولا نخترق أي قوانين. بإذن الله سيكون هناك انتخابات مفتوحة وبها ضمانات بعدم وجود تجاوزات أو رجوع لخطوات للخلف بالنسبة للنادي".

وأتم "بكل تأكيد سيكون هناك دعوة للانتخابات في الزمالك قبل نهاية هذا الشهر".

وأعلنت لجنة الرياضة التابعة لمجلس النواب رسميا إجراء تعديلا على المدة المقررة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية.

ويشير القانون الجديد إلى أنه "تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر 2021".

هذا بالإضافة لأنه "يجوز مد المدة المشار إليها لمدة أخرى بقرار من وزير الشباب والرياضة".

وكان القانون السابق ينص على أن المدة المحددة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات تبدأ في شهر مارس وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأي ناد أو اتحاد لا يوجه الدعوة يتم الانتظار لشهر مارس من العام الجديد.

الزمالك فبسبب أزمة تنقية العضويات فحتى الآن لم يوجه الدعوة لجمعيته العمومية لعقد الانتخابات.

وبناء عليه تم مد فترة توجيه الدعوة حتى نهاية العام الجاري وحال حدوث أزمات فيمكن لوزير الرياضة مد الفترة بقرار منه.