جيوفاني سيميوني لاعب الشهر في الدوري الإيطالي
الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 22:55
كتب : FilGoal
فاز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني مهاجم هيلاس فيرونا بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي.
سيميوني لعب مع هيلاس فيرونا 5 مباريات خلال شهر أكتوبر سجل فيها سبعة أهداف.
وسجل سيميوني أربعة أهداف أمام لاتسيو وهدفين أمام يوفنتوس وهدف أمام لاتسيو.
5⃣ مباريات 👕
7⃣ أهداف ⚽️
جيوفاني سيميوني يفوز بجائزة لاعب الشهر في #الدوري_الإيطالي 💎 والمقدمة من @EASPORTSFIFA بعد أداء مذهل طوال شهر أكتوبر 👏@EA_FIFA_Italia #FIFA22 #فيفا22 #الكالتشيو pic.twitter.com/WsqCcfKqCE— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) November 9, 2021
ويلعب سيميوني مع هيلاس فيرونا معارا من كالياري حتى نهاية الموسم.
بشكل عام طوال الموسم شارك سيميوني مع فيرونا في 11 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.
فيرونا يتواجد في المركز العاشر للدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بعد مرور 12 جولة.