جيوفاني سيميوني لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

جيوفاني سيميوني

فاز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني مهاجم هيلاس فيرونا بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي.

سيميوني لعب مع هيلاس فيرونا 5 مباريات خلال شهر أكتوبر سجل فيها سبعة أهداف.

وسجل سيميوني أربعة أهداف أمام لاتسيو وهدفين أمام يوفنتوس وهدف أمام لاتسيو.

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ويلعب سيميوني مع هيلاس فيرونا معارا من كالياري حتى نهاية الموسم.

بشكل عام طوال الموسم شارك سيميوني مع فيرونا في 11 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

فيرونا يتواجد في المركز العاشر للدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بعد مرور 12 جولة.

جيوفاني سيميوني الدوري الإيطالي
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