ميسي يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين

شارك ليونيل ميسي في تدريبات منتخب الأرجنتين الجماعية استعدادا لاستكمال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الأرجنتين تواجه أوروجواي 13 نوفمبر ثم البرازيل 17 نوفمبر في الجولتين 13 و14 من التصفيات.

ميسي غادر مباراة باريس سان جيرمان وليل بين الشوطين بسبب الإصابة ولم يشارك أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ثم بوردو في الدوري.

قائد الأرجنتين تواجد في التدريبات الجماعية اليوم لتزداد فرص تواجده في المباراتين.

La novedad del día: Leo Messi empezó el entrenamiento a la par del grupo. pic.twitter.com/PTpk9AfavI — Gastón Edul (@gastonedul) November 9, 2021

ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بالضيق بسبب استدعاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لمنتخب بلاده رغم عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وقال ليوناردو لصحيفة لو باريزيان في وقت سابق: "لا نوافق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده وهو ليس في حالة بدنية أو في مرحلة إعادة التأهيل".

🚨 MESSI SE APARTÓ DEL GRUPO 🚨#TNTSportsContinental en el entrenamiento de la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/7twdEisZa4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2021

وأضاف "هذا غير منطقي وهذه الأنواع من المواقف تستحق وقفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ميسي لديه بند في عقده ينص على أنه سيعطي الأولوية للمباريات الدولية،.

وكانت بداية ميسي محبطة في مسيرته في باريس، حيث شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات.