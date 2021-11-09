ميسي يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

ميسي الأرجنتين

شارك ليونيل ميسي في تدريبات منتخب الأرجنتين الجماعية استعدادا لاستكمال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الأرجنتين تواجه أوروجواي 13 نوفمبر ثم البرازيل 17 نوفمبر في الجولتين 13 و14 من التصفيات.

ميسي غادر مباراة باريس سان جيرمان وليل بين الشوطين بسبب الإصابة ولم يشارك أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ثم بوردو في الدوري.

قائد الأرجنتين تواجد في التدريبات الجماعية اليوم لتزداد فرص تواجده في المباراتين.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بالضيق بسبب استدعاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لمنتخب بلاده رغم عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وقال ليوناردو لصحيفة لو باريزيان في وقت سابق: "لا نوافق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده وهو ليس في حالة بدنية أو في مرحلة إعادة التأهيل".

وأضاف "هذا غير منطقي وهذه الأنواع من المواقف تستحق وقفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ميسي لديه بند في عقده ينص على أنه سيعطي الأولوية للمباريات الدولية،.

وكانت بداية ميسي محبطة في مسيرته في باريس، حيث شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان منتخب الأرجنتين تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ميسي يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين بسبب لاعب مصاب بفيروس كورونا.. عزل خماسي المنتخب الألماني مونت كارلو: بوجبا سيغيب لنهاية العام بسبب الإصابة كاف لـ في الجول: مصر ضمن 4 دول استفسرت عن الجماهير.. وهذا ما ينقص لحضورهم استبعاد راشفورد من منتخب إنجلترا إصابة كيروش تمنعه من حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا
أخر الأخبار
الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: انتخابات الزمالك ستقام بكل تأكيد قبل نهاية نوفمبر 2 ساعة | مصر
جيوفاني سيميوني لاعب الشهر في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي لنهاية العام 2 ساعة | الدوري المصري
ميسي يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
المنتخب لـ في الجول: سلبية مسحتي صلاح والنني.. والونش سيسافر لـ أنجولا 2 ساعة | منتخب مصر
كافاني يكشف سبب غيابه عن ديربي مانشستر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الانضباط والجدارة.. قواعد تشافي التسع في برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي