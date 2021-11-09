المنتخب لـ في الجول: سلبية مسحتي صلاح والنني.. والونش سيسافر لـ أنجولا
الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 22:30
كتب : بسام أبو بكر
أعلن وائل جمعة مدير منتخب مصر، عن سلبية مسحتي محمد صلاح ومحمد النني، نجمي ليفربول وأرسنال.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وقال جمعة لـ FilGoal.com: "محمد صلاح ومحمد النني خضعا لمسحة عند قدومهما إلى مصر".
وكشف "نتيجتهما خرجت سلبية كما هو الحال لبقية عناصر المعسكر".
وأوضح "محمود حمدي الونش سيتواجد في رحلة أنجولا رغم إيقافه عن المباراة لحصوله على الإنذار الثاني".
وأتم "المدير الفني كارلوس كيروش فضل تواجده مع البعثة ليكون جاهزا لمباراة الجابون".
ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم 12 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب.
مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.
ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.
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