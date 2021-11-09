نهاد حجاج مستشارا قانونيا للإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين نهاد حجاج مستشارا قانونيا للنادي ومشرفا على الإدارة القانونية.

وجاء قرار تعيين نهاد حجاج ضمن حزمة قرارات من المجلس الجديد المنتخب بهدف إعادة هيكلة وتنظيم الجوانب التي تعاني من قصور.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إعادة الهدوء والاستقرار داخل قلعة الدراويش.

وكشف مجلس إدارة الإسماعيلي أن اختيار نهاد حجاج بناء على خبراته القانونية العريضة فضلا عن آرائه الاستشارية الرصينة.

وأشاد موقع الإسماعيلي الرسمي على قدرات نهاد حجاج في إعادة حقوق النادي المهدرة على الصعيد المحلي والدولي.

وكان نهاد حجاج قد تقلد منصب المستشار القانوني لعدة أندية بينهما الأسيوطي.