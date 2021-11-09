جوارديولا عن ارتباط ستيرلنج بـ برشلونة: يمكنهم التعاقد مع أي لاعب في العالم

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أن برشلونة يمكنه الحصول على أي لاعب.

جوارديولا قال في تصريحات لموندو ديبورتيفو الإسبانية عن شائعات رحيل ستيرلنج: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به معه ولكن إذا كان برشلونة مهتما بأي من لاعبينا، فأنا مقتنع بأنه يمكنهم الحصول عليه".

وأضاف "المدينة والنادي والتاريخ دائما ما يكونوا مغريين للاعبين والمدربين. إذا كان برشلونة مهتما بأحد لاعبينا، فسيبدأون في العمل".

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وواصل عما يمكنه أن يستبدلوا لاعبين بين مانشستر سيتي وبرشلونة "ليس لدي أي فكرة عن ذلك، لا أعرف ومن الواضح أنني لن أخبرك بهذا أيضا".

برشلونة أعلن تعيين لاعبه السابق تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق الأول خلفا لرونالد كومان.

الثنائي إيمريك لابورت وبيرناردو سيلفا ارتبطا بالانتقال لبرشلونة الصيف الماضي.

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