الزمالك لـ في الجول: تظلمنا على عقوبات الرابطة.. وخطوة مع محامي جروس

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المديرة للزمالك عن تقدم الأبيض بتظلم ضد العقوبات الموقعة ضد النادي من رابطة الأندية، وكذلك أوضح عن خطوة مع محامي المدرب السابق للفريق كريستيان جروس.

وقال أدهم لـ FilGoal.com: "تقدمنا بتظلم على العقوبات الموقعة علينا من رابطة الأندية".

وأوضح "استندنا في التظلم أن مدرب الفريق باتريس كارتيرون حضر في الموعد المحدد طبقا للائحة والاجتماع الفني قبل المباراة. كارتيرون انتظر كثيرا ولم يحضر مراقب المباراة، أو المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، وبالتالي رحل، لكنه حضر لقاعة المؤتمر الصحفي".

وكذلك، أكمل أدهم: "تواجدت أعداد أكثر من المتفق عليها في مدرجات الأهلي، كما هتفوا أثناء النشيد الوطني، كما تواجد عدد من لاعبي الأهلي في المقصورة الرئيسية للاستاد عكس المتفق عليه".

وغرمت رابطة الأندية الزمالك 50 ألف جنيه بسبب عدم حضور كارتيرون للمؤتمر الصحفي، و50 ألف جنيه بسبب ركل كرة داخل الملعب أثناء ركلة جزاء الأهلي الثانية، و20 ألف جنيه لدخول اللاعبين أثناء الاحتفال بالأهداف.

وفي إطار آخر، كشف أدهم عن خطوة مع محامي جروس.

وقال أدهم "تواصلنا مع المحامي لجدولة المستحقات الخاصة للمدرب".

علم FilGoal.com أن الزمالك قرر التظلم ضد الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية والملزم بدفع مستحقات قدرها 700 ألف يورو إلى المدرب السويسري.

واستلم الزمالك حيثيات الحكم بداية نوفمبر الجاري والتي تلزمه بدفع مستحقات جروس الذي قاد الفريق في موسم 2018-2019.

وألزم الحكم الزمالك برد المبلغ بحد أقصى نهاية نوفمبر وإلا عليه تقديم تظلم.

وسيتظلم الزمالك ضد الحكم وسيفاوض محامي جروس لتخفيض المستحقات أو تقسيطها.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (67 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني والآن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي بازل السويسري.