اسكواش - تأكيد إقامة بطولة العالم لفرق الرجال في ماليزيا

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 20:11

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للاسكواش - اسكواش

أكد الاتحاد العالمي لرياضة الاسكواش إقامة بطولة العالم لفرق الرجال في ماليزيا بديسمبر المقبل.

وتقام البطولة في كوالامبور في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر وكان قد تم إلغاء النسخة الماضية من البطولة التي تقام كل عامين بسبب جائحة كورونا.

وتشهد بطولة العالم للفرق ضم 4 لاعبين من كل دولة والمنتخب الفائز بأكبر عدد من ثلاث مباريات يفوز باللقاء.

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وحصدت مصر اللقب خمس مرات من قبل وهي المرشحة للدفاع عن اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتضم مصر سبعة لاعبين من أفضل عشرة في العالم بما فيهم علي فرج المصنف الأول عالميا.

وتشارك 27 دولة في بطولة العالم لفرق الرجال المقرر إقامتها في ماليزيا.

وجاءت الدول المشاركة كالآتي:

مصر - أمريكا - الأرجنتين - أستراليا - باكستان - كندا - كولومبيا - التشيك - إنجلترا - فرنسا - ألمانيا - هونج كونج - الهند - إيران - اليابان - الكويت - ماليزيا - نيوزلاندا - نيجيريا - الفلبين - بولندا - روسيا - اسكتلندا - إسبانيا - جنوب إفريقيا - سويسرا - إسرائيل.

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