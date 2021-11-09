النني يشارك في مران المنتخب قبل السفر لأنجولا.. وتدريبات فردية استشفائية لـ صلاح

خضع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر لتدريبات فردية استشفائية في مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى أنجولا.

وشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال في التدريبات الجماعية، في ظل وجود كل اللاعبين في المران الجماعي باستثناء ثلاح.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم 12 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.