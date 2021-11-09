الإسماعيلي يواصل تدريباته تحت قيادة العجوز استعدادا لمواجهة الزمالك

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بقيادة أحمد العجوز المدرب العام للفريق.

وجاء المران ضمن برنامج الإعداد للقاء الزمالك يوم الجمعة والمقرر لها ١٩ نوفمبر الجارى في رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

واشتمل المران على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة بجانب سرعة التحول من الدفاع للهجوم.

وتطرق المران لتدريبات على التسديد بينما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب الحراس.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء وسط حالة من الاصرار لدى جميع أعضاء الفريق.

وحرص أعضاء اللجنة الفنية برئاسة حماده المصرى على متابعة المران من خارج الخطوط قبل أن يجتمع المصرى مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.