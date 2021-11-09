الكومي يحفز لاعبي الإسماعيلي بالمكافآت.. ويطالبهم بالتركيز في الملعب فقط

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 19:53

كتب : ياسر الشريف

يحيى الكومي مع لاعبي الإسماعيلي

حرص يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي على الاجتماع بلاعبي الفريق من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم سعيا لإعادة نتائج الفريق نحو مسارها الصحيح.

ويستضيف الإسماعيلي في مباراته المقبلة بالدوري فريق الزمالك مساء الجمعة 19 من نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وشدد الكومي على أن وضع الفريق الحالي لا يليق بقدر وقيمة النادي.

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وعقد الكومي اجتماعا مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة بمقر النادي وبحضور حاتم حجازي أمين الصندوق ونانسي القاضي عضو مجلس الإدارة.

وطالب الكومى اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من اللقاء المقبل أمام الزمالك.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ونوه رئيس النادى اللاعبين على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التى تساند الفريق وترغب في رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية في القارة ككل.

ووعد مجلس الإدارة برصد مكافٱت مجزية لكل لاعب حال تحقيق نتائج إيجابية تكون على قدر وقيمة النادى الإسماعيلي الكبير.

وفي ختام الاجتماع، أكد الكومى على سعيه الدائم لحل أية مشكلات قد تواجه اللاعبين بهدف تعديل نتائج الفريق للأفضل.

الإسماعيلي الدوري المصري يحيى الكومي
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