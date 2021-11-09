وكيل باتشيكو لـ في الجول: المدرب يطالب بكامل عقده مع الزمالك بعد استئناف الأبيض

كشف شريف فاروق وكيل جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك، عن تقدم المدرب البرتغالي باستئناف للمحكمة الرياضية الدولية يطالب خلاله بحصوله على كامل مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وقال فاروق لـFilGoal.com: "الزمالك أتفق مع باتشيكو على أن يوافق على تخفيض مستحقاته بدلا من حصوله على المتبقي بالكامل من قيمة مستحقاته لدى الزمالك".

وأضاف "بعد حكم المحكمة الرياضية أصبحت قيمة مستحقات باتشيكو لدى الزمالك 470 ألف يورو، والمدرب كان ينتظر دفع المبلغ من قبل النادي الأبيض.

وواصل "باتشيكو كان ينتظر الحصول على مستحقاته حتى إذا كان الزمالك سيسدد المبلغ على عدة أقساط".

واستمر في تصريحاته "باتشيكو فقط كان ينتظر أن يتخذ الزمالك أي خطوة تدل على نيته في دفع مستحقاته".

وأفصح "لكن الزمالك تقدم باستئناف للمحكمة الرياضية من أجل تخفيض مستحقات باتشيكو، الأمر الذي جعل المدرب يشعر بحالة تعجب".

وأتم تصريحاته "لذلك تقدم باتشيكو باستئناف جديد للمحكمة الرياضية الدولية ويطالب خلاله بالحصول على كامل مستحقاته لدى الزمالك دون أي تخفيض".

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في 28 من سبتمبر قبل الماضي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات، قبل أن يقيله النادي في مارس الماضي.