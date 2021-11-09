استدعاء حمزة المثلوثي لقائمة منتخب تونس

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

استدعى منتخب تونس، حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك إلى قائمة الفريق استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

تونس

وكان منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قد أعلن قائمة الفريق يوم الخميس وشهدت وقتها غياب المثلوثي وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

ويستمر تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي.

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ويستعد منتخب تونس لمواجهة غينيا الاستوائية وزامبيا في شهر نوفمبر الجاري، في إطار تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

ويتصدر نسور قرطاج ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم وصول ديلان برون ووهبي الخرزي أخر الوافدين وخضوعهما لمساعدتها على إزالة الإرهاق.

وشارك المثلوثي في التدريبات بعد توجيه الدعوة له من منتخب تونس.

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