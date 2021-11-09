في الجول يكشف – أين توقفت مفاوضات الزمالك مع بنشرقي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 18:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي لحظة تسجيل هدف الزمالك الثالث في الأهلي - تصوير مصطفى عميرة

حتى الآن، يظل بند الشرط الجزائي نقطة الخلاف الرئيسية بين الزمالك وجناحه أشرف بنشرقي في مفاوضات التجديد بين الطرفين.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن ممثلي بنشرقي مصممون على وضع بند في العقد بشرط جزائي قيمته مليون دولار.

وأبدى ممثلو اللاعب مرونة في تفعيل البند بنفس القيمة بعد الموسم الأول من التجديد.

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وفي المقابل، رفض المفاوضون عن النادي وجود البند بذلك القيمة، حيث وضعوا قيمة 2.5 مليون دولار كرقم يمكن القبول به.

وهنا توقفت المفاوضات بشكل مؤقت، ليصرح حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه ينتظر رد بنشرقي على القيمة المعروضة بشان الشرط الجزائي في العقد الجديد لتجديد التعاقد.

وتحدث حسين السيد لـFilGoal.com قائلا: "لا جديد فيما يخص تجديد تعاقد بنشرقي، اتفقنا على كافة التفاصيل عدا قيمة الشرط الجزائي".

وأتم "عرضنا رقم معين وننتظر رد بنشرقي على ما عرضنا".

وسجل هداف الزمالك في الموسم الماضي بـ 16 هدفا، 3 أهداف في الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد بنشرقي بنهاية الموسم الجاري ويحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب المغربي.

أشرف بنشرقي الزمالك تجديد عقد بنشرقي
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