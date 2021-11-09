مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول حقيقة عرض السد لخلافة تشافي

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني حقيقة الأنباء المنتشرة عن عرض السد القطري للمدرب لخلافة تشافي.

وكان تشافي قد رحل عن السد باتفاق الطرفين من أجل قيادة برشلونة خلفا لرونالد كومان.

وقال المصدر المقرب من كارتيرون لـ FilGoal.com: "أحد الوكلاء الأجانب تحدث مع كارتيرون بالفعل".

وكشف "عرض الوكيل على كارتيرون طرح اسمه على إدارة السد لخلافة تشافي".

وتابع "قوبل عرض الوكيل بالرفض من كارتيرون لسببين".

وأوضح "أول أسباب كارتيرون هي رغبته الاستمرار في الزمالك".

وأضاف "أما الثاني فهو منح كارتيرون كلمة شرف لحسين لبيب بالاستمرار مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري".

واختتم المصدر تصريحاته "كارتيرون مستمر مع الزمالك وتركيزه في مواصلة المشوار مع الفريق الأبيض".

ويحتل الزمالك المركز الخامس في مسابقة الدوري بعد ثلاث جولات برصيد 6 نقاط.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعة 19 من شهر نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان الزمالك قد جدد عقد الفرنسي كارتيرون في سبتمبر الماضي ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بولايته الثانية.

كارتيرون (51 عاما) تولى الزمالك في ولاية أولى عام 2019 وفاز معه وقتها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفسخ تعاقده ويتحوّل لتدريب التعاون السعودي.

لكنه عاد إلى الزمالك في مارس الماضي وقاده في 26 مباراة، فاز في 19 منها، وتعادل 5 مرات، وخسر مباراتين فقط، ليعيد لقب الدوري إلى خزائن الزمالك.

وسبق لـ كارتيرون تدريب منتخب مالي، ومازيمبي، ووادي دجلة، والنصر السعودي، والأهلي، والرجاء البيضاوي.