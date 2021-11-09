خبر في الجول – جلسة في الزمالك مع كارتيرون بعد العودة.. ولا عقوبات على اللاعبين
الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 17:55
كتب : أحمد شوقي صلاح
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عقب عودته من إجازته.
وستناقش إدارة الزمالك كارتيرون في أسباب الهزيمة من الأهلي 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري.
وكذلك، علم FilGoal.com أن كارتيرون سيبلغ إدارة الأبيض أنه يتحمل الهزيمة من الأحمر.
وبالتالي، لن يفرض النادي أي عقوبات على اللاعبين عقب الخسارة.
ويحتل الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين على إنبي وطلائع الجيش 2-0.
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