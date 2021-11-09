وزارة الرياضة لـ في الجول: استقررنا على تحديد موعد الدعوة لانتخابات الزمالك
الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 16:26
كتب : عاطف شادي
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وزارة الرياضة لـ في الجول: استقررنا على تحديد موعد الدعوة لانتخابات الزمالك ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها بعد انتقاد الحكم محمد عادل.. عصام عبد الفتاح ساخرا: صعدنا الفضاء وصنعنا قنبلة نووية الشحات: فايلر أحدث طفرة مع لاعبي الأهلي.. والتقصير سبب فقدان لقب الدوري إيهاب جلال: هكذا أقنعت عبد الله السعيد بالبقاء في بيراميدز.. ولم أطلب ضم بنشرقي الإسماعيلي: المدرب الجديد يصل الخميس.. وسنفتح حسابا للتبرع