كأس العرب يشهد افتتاح ثاني أكبر استادات مونديال 2022

تفتح قطر ثاني أكبر استادات كأس العالم 2022 في مستهل منافسات كأس العرب نهاية نوفمبر الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن استاد البيت سيفتتح باستضافة مباراة قطر والبحرين في افتتاح منافسات كأس العرب.

استاد البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج سيحتضن 5 مباريات في بطولة كأس العرب، بينها النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

كما يتم افتتاح استاد راس أبو عبود أيضا خلال بطولة كأس العرب.

يذكر أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ستقام على ملعب البيت.

استاد لوسيل الذي سيستضيف 10 مباريات في المونديال هو الأكبر.