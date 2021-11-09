الإصابة قد تبعد يوسف النصيري عن كأس أمم إفريقيا

أعلن إشبيلية تعرض لاعب الفريق ومنتخب المغرب يوسف النصيري لانتكاسة في الإصابة التي تعرض لها بتزمق في أربطة الركبة اليسرى.

وكان النصيري قد تعرض للإصابة في نهاية شهر سبتمبر الماضي بتزمق في الأربطة قبل أن يتعرض لانتاكسة جديدة في نفس موضع الإصابة.

وأعلن إشبيلية عن سفر اللاعب للمغرب لعدة أيام للحصول على فترة من الراحة خلال الأسبوع المقبل، خلال فترة إصابته.

وفقا لراديو ماركا فإن اللاعب لن يكون قادرا على العودة للملاعب قبل نهاية عام 2021 وهو ما يعني غيابه عن المشاركة مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب كل من غانا، وجزر القمر، والجابون.

وشارك النصيري مع إشبيلية منذ بداية الموسم في 9 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.