بعد غياب.. راموس يشارك في مران سان جيرمان الجماعي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

بعد غياب طويل ولأول مرة منذ انضمامه للفريق شارك سيرجيو راموس في مران فريقه باريس سان جيرمان الجماعي.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن اللاعب الإسباني استطاع المشاركة في المران الجماعي مع اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم بشكل فعال.

فيما ذكرت "قنال بلس" الفرنسية أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق هو من يستطيع الآن اتخاذ قرار مشاركة راموس من عدمه في المباريات المقبلة.

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ويعاني راموس من إصابة في الفخذ لم يخض بسببها أي مران جماعي أو مباراة رفقة سان جيرمان.

وخلال العام الجاري لم يبدأ راموس سوى خمس مباريات فقط مع ريال مدريد ناديه السابق بعدما أجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى وفخذه الأيسر ثم أصيب بفيروس كورونا وعانى من إصابة في وتر أكيليس كذلك.

يذكر أن راموس وقع على عقد يربطه بفريق العاصمة الفرنسية لعامين.

راموس سان جيرمان
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