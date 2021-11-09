بسبب لاعب مصاب بفيروس كورونا.. عزل خماسي المنتخب الألماني

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ألمانيا - إسبانيا

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 5 لاعبين من المانشافت يخضعون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب ألمانيا الذي ضمن تأهله إلى كأس العالم 2022 لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وقال الاتحاد الألماني في بيان إن اللاعب المصاب بفيروس كورونا كان قد تلقى المصل المضاد للفيروس.

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كما أوضح أن اللاعب لا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي.

ورفض الاتحاد الألماني الكشف عن هوية اللاعب المصاب بفيروس كورونا في صفوف المانشافت.

في الوقت نفسه، كشفت جريدة بيلد أن اللاعب هو نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ.

ستلعب ألمانيا ضد ضد ليشتنشتاين يوم الخميس، ثم تواجه أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 21 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات من أصل 8، متقدما بفارق 8 نقاط على منتخب رومانيا الوصيف.

ألمانيا
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