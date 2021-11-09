بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 14:47 كتب : FilGoal احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري بيراميدز الدوري المصري اضغط هنا لتطالع التقرير الدوري المصري بيراميدز نرشح لكم بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري إيميل سميث رو.. الوصول لمستوى آخر روما ومورينيو.. أكبر من أخطاء تحكيمية رابونا.. حين تتفوق المهارة على الهدف كم هدفا يحتاجه عبد الله السعيد ليكون ثالث هدافي الدوري عبر التاريخ ليلة الأبطال - ماذا يحتاج كل فريق للتأهل لدور الـ 16 أخر الأخبار الإصابة قد تبعد يوسف النصيري عن كأس أمم إفريقيا 15 دقيقة | الدوري الإسباني بعد غياب.. راموس يشارك في مران سان جيرمان الجماعي 37 دقيقة | الدوري الفرنسي بسبب لاعب مصاب بفيروس كورونا.. عزل خماسي المنتخب الألماني 50 دقيقة | أوروبا بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري 56 دقيقة | تقرير في الجول إيميل سميث رو.. الوصول لمستوى آخر ساعة | تقرير في الجول ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها ساعة | منتخب مصر صلاح يتخلى عن قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي مونت كارلو: بوجبا سيغيب لنهاية العام بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كلوب: صلاح ضمن صفوة لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري الرجاء لـ في الجول: باتشيكو ومدرب بلجيكا الأسبق مرشحان لخلافة الشابي إيميل سميث رو.. الوصول لمستوى آخر ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها الأكثر مشاهدة 1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا للسيدات 0 وادي دجلة (سيدات) 3 مالابو كينجز (سيدات) انتهت دوري أبطال إفريقيا للسيدات 3 سيكوندي هاساكاس (سيدات) 0 ماندي (سيدات) انتهت دوري أبطال إفريقيا للسيدات - فيهيجا كوينز (سيدات) - الجيش الملكي (سيدات) بعد قليل 16:00 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - ريفرز أنجلز (سيدات) - ماميلودي صنداونز (سيدات) لم تبدأ 19:00 الدوري العراقي الممتاز - الكهرباء - زاخو لم تبدأ 13:45 الدوري العراقي الممتاز - النجف - القوة الجوية لم تبدأ 13:45 الدوري العراقي الممتاز - الزوراء - نوروز لم تبدأ 13:45 الدوري العراقي الممتاز - القاسم - أمانة بغداد لم تبدأ 13:45 الدوري البرتغالي - فيتوريا غيمارايش - موريرينسي لم تبدأ 22:30