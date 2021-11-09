بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 14:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد

بيراميدز حقق أفضل بداية في تاريخه بـ الدوري

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الدوري المصري بيراميدز
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