ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها

يحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

فماذا فعل منتخب مصر خارج ملعبه ضد أنجولا؟ وما هي نتائج المباريات السابقة بينهما؟

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