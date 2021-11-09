ماذا فعلت مصر في مرة وحيدة واجهت فيها أنجولا في ملعبها
الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 14:00
كتب : FilGoal
يحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
فماذا فعل منتخب مصر خارج ملعبه ضد أنجولا؟ وما هي نتائج المباريات السابقة بينهما؟
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