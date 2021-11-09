بعد انتقاد الحكم محمد عادل.. عصام عبد الفتاح ساخرا: صعدنا الفضاء وصنعنا قنبلة نووية

سخر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم من انتقادات طالت الحكم محمد عادل بعد تصريحاته بشأن مباراة القمة التي أدارها يوم الجمعة وحسمها الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 5-3.

وتعرض عادل لانتقادات وأبدى الأهلي استياءه من قول الأول إنه "حاول احتواء اللاعبين" بعدما صارت النتيجة 3-صفر لصالح الأخير في الشوط الأول.

ودافع عبد الفتاح عن عادل وفسر تصريحاته وانتقد كلام الأخير عن قراراته في مباراة القمة. (التفاصيل)

قبل أن يسخر من "الانتقادات المستمرة" للتحكيم بالقول عبر قناة صدى البلد:"أتمنى من لا يفهم في التحكيم أن يسأل. لقد احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي والنتيجة 4-1، هذا حكم بالإعدام يرد على الناس التي لا تفهم في التحكيم".

وأضاف "بيان الأهلي لم يكن في محله إطلاقا، أتمنى أن يحترمنا الناس".

وأردف ساخرا "لقد وصلنا للعظمة في مصر كلها وصعدنا إلى الفضاء وصنعنا قنبلة نووية. ارحمونا واشعروا بقيمة التحكيم ولا تتعمدوا أن يكون العنصر الأضعف الذي يحاول الكل دهسه".

وأتم "مندهش مما يحدث، إنه ميكروسكوب غير عادي وغير عادل على التحكيم".

وشهدت المباراة التحامات قوية لكن لم يشهر عادل أي بطاقة حمراء، احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنتين للأهلي.

وفاز الأخير بنتيجة 5-3 ليتصدر ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بينما الزمالك الخامس ورصيده 6 نقاط.