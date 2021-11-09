تقرير: يوفنتوس يبحث فسخ عقد رامسي

كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن نية يوفنتوس فسخ عقد لاعبه الويلزي آرون رامسي خلال الفترة المقبلة.

وفقا للصحيفة فإن إدارة يوفنتوس تفكر في خيار فسخ تعاقد رامسي في يناير والسماح له بالرحيل مجانا نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه من خطط ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق.

وينتهي تعاقد رامسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ولكن إدارة يوفنتوس تبحث في الاستغناء عن اللاعب خلال شهر يناير من أجل توفير نحو 4 مليون يورو من راتبه حتى نهاية الموسم، خصوصا مع عدم قدرة النادي على تسويقه لبيعه لناد آخر.

لاعب الوسط الويلزي صاحب الـ 30 عاما انضم ليوفنتوس في 2019 في صفقة انتقال حر، ومع عدم مشاركة اللاعب بانتظام في الموسمين الماضيين إلى أنه قرر عدم الرحيل في الصيف الماضي أملا في الحصول على فرصة للمشاركة وتغيير وضعه بعد قدوم أليجري.

رامسي شارك في خمس مباريات مع يوفنتوس من بداية الموسم الحالي، بينهم مباراة واحدة فقط بشكل أساسي، ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.