تقرير: يوفنتوس يبحث فسخ عقد رامسي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 12:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

آرون رامسي

كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن نية يوفنتوس فسخ عقد لاعبه الويلزي آرون رامسي خلال الفترة المقبلة.

وفقا للصحيفة فإن إدارة يوفنتوس تفكر في خيار فسخ تعاقد رامسي في يناير والسماح له بالرحيل مجانا نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه من خطط ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق.

وينتهي تعاقد رامسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ولكن إدارة يوفنتوس تبحث في الاستغناء عن اللاعب خلال شهر يناير من أجل توفير نحو 4 مليون يورو من راتبه حتى نهاية الموسم، خصوصا مع عدم قدرة النادي على تسويقه لبيعه لناد آخر.

أخبار متعلقة
تقرير تركي: ديانج يعود لاهتمامات جالاتا سراي وينافس النني بعد مرور 11 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بداية تجربة الوقوف الآمن للجماهير في مدرجات إنجلترا من يناير إيفرا: هذا ما منعني من لكم سواريز في الشارع يوما ما

لاعب الوسط الويلزي صاحب الـ 30 عاما انضم ليوفنتوس في 2019 في صفقة انتقال حر، ومع عدم مشاركة اللاعب بانتظام في الموسمين الماضيين إلى أنه قرر عدم الرحيل في الصيف الماضي أملا في الحصول على فرصة للمشاركة وتغيير وضعه بعد قدوم أليجري.

رامسي شارك في خمس مباريات مع يوفنتوس من بداية الموسم الحالي، بينهم مباراة واحدة فقط بشكل أساسي، ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أرون رامسي يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: صلاح أحد أفضل لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روما ومورينيو.. أكبر من أخطاء تحكيمية 13 دقيقة | تقرير في الجول
ضربة قوية لـ وست هام.. إصابة أوجبونا بقطع في الرباط الصليبي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يوفنتوس يبحث فسخ عقد رامسي 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير تركي: ديانج يعود لاهتمامات جالاتا سراي وينافس النني 55 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: فايلر أحدث طفرة مع لاعبي الأهلي.. والتقصير سبب فقدان لقب الدوري ساعة | الدوري المصري
بعد مرور 11 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: هكذا أقنعت عبد الله السعيد بالبقاء في بيراميدز.. ولم أطلب ضم بنشرقي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي