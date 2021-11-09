تقرير تركي: ديانج يعود لاهتمامات جالاتا سراي وينافس النني

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج

عاد أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي لدائرة اهتمامات جالاتا سراي التركي لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

محمد النني

النادي : أرسنال

جالاتا سراي

وحسبما ذكر موقع "هورييت" التركي فإن جالاتا سراي يبحث عن لاعب يشغل المركز رقم 6 ويتواجد ديانج ضمن قائمة تضم كذلك لاعب أرسنال ومنتخب مصر محمد النني، وأمير هادزياهميتوفيتش من كونيا سبور، وأمادو دياوارا من روما.

وأشار التقرير إلى أن جالاتا سراي حال تأهله لدور الـ16 من الدوري الأوروبي سيحاول جلب ديانج لصفوفه لدعم الفريق قبل النصف الثاني من الموسم مستغلا رغبة اللاعب المالي في اللعب في أوروبا.

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وأوضح التقرير أن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي أبلغ إدارة ناديه أنه يرغب في ضم لاعب خط وسط في الانتقالات الشتوية وإلا فإن مستوى الفريق سيظل يتذبذب بين الصعود والهبوط.

وكان جالاتا سراي حاول ضم ديانج من الأهلي الصيف الماضي لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق في نهاية المطاف.

فيما سبق ولعب النني في الدوري التركي ولكن في صفوف الغريم التقليدي بيشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة من أرسنال.

ويتصدر جالاتا سراي المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه لاتسيو، وأربع نقاط عن مارسيليا الثالث، وست نقاط عن لوكوموتيف موسكو الرابع.

جالاتا سراي ديانج النني
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