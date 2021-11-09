الشحات: فايلر أحدث طفرة مع لاعبي الأهلي.. والتقصير سبب فقدان لقب الدوري

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

ريني فايلر - حسين الشحات - الأهلي

أشاد حسين الشحات لاعب الأهلي بالمدير الفني السابق للفريق ريني فايلر مؤكدا أنه أحدث طفرة في مستوى لاعبي الفريق.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة "إي تي سي" اليوم الثلاثاء: "ريني فايلر أحدث طفرة في مستوى الكثير من اللاعبين في الأهلي".

وأكمل "فايلر طور مستواي وصنع الفارق معي كان دائما يقول لنا تحركوا بشكل مستمر والكرة سوف تأتي لك وكان يعطينا الحرية داخل الملعب وبيتسو موسيماني يطلب ذلك أيضا وكل منهم طور فينا أشياء مختلفة عن الآخر".

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وشدد الشحات "حزنت لرحيل فايلر عن الأهلي لأننا كنا نسير معه بشكل جيد".

وعن سبب فقدان لقب الدوري الموسم الماضي لصالح الزمالك قال الشحات: "الضغط والإرهاق وتقصير اللاعبين سبب فقدان لقب الدوري".

وبسؤاله هل تشبع اللاعبين من البطولات أجاب "لم نكن متشبعين من البطولات لكن ربما كنا نشعر بضمان الفوز بالمباريات المؤجلة ونتصدر ونفوز بالدوري ولكن تعادلنا مباراة واثنتين ثم تحول كل شيء".

حسين الشحات فايلر الأهلي في الدوري
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