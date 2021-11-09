إيهاب جلال: هكذا أقنعت عبد الله السعيد بالبقاء في بيراميدز.. ولم أطلب ضم بنشرقي

كيف أقنع إيهاب جلال عبد الله السعيد بالبقاء في بيراميدز؟ المدير الفني للفريق يجيب.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك عبد الله السعيد النادي : بيراميدز

وتحدث إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عبد الله أراد الرحيل للمنافسة على بطولة قلت له أريد الفوز بالبطولات حتى لو أدرب في الدرجة الثانية وانتهى الأمر مباشرة وتدرب معنا في اليوم التالي".

وأردف "لم يحدث تفاوض رسمي بين الزماللك وبيراميدز وعبد الله كان ترك الموقف للظروف".

وبسؤاله هل طلب ضم أشرف بنشرقي لصفوف بيراميدز من الزمالك أجاب "لم أطلب ضم أشرف بنشرقي لبيراميدز، لكنه بالطبع لاعب كبير".

وعن أحمد فتحي قال: "فاجئني مستواه وأرقامه وعرفت لماذا بعض اللاعبين يلعبون لسن كبير بسبب اندفاعهم المختلف ورغبتهم في التحسن وحفاظهم على أنفسهم".

وأتم "كنت أنوي ضم ظهير أيمن لبيراميدز لكن ما رأيته من فتحي فاجئني".