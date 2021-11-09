الإسماعيلي: المدرب الجديد يصل الخميس.. وسنفتح حسابا للتبرع

أوضح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن النادي استقر على مدرب جديد يصل الخميس تمهيدا لإتمام التعاقد معه.

وقال الكومي عبر إذاعة أون سبورت:"استقررنا على المدرب لكن ننتظر وصوله يوم الخميس".

وبسؤاله هل هو جورفان فييرا البرازيلي، الذي قاد الإسماعيلي والزمالك من قبل، أجاب "ممكن".

وأضاف "وصلنا إخطار بقطع الكهرباء عن النادي بسبب مديونيات وسنحاول حل المشكلة. وسنتواصل مع مسؤولي نادي النجوم لحل أزمة مستحقاتهم".

وأتم "سنفتح حسابا بنكيا ليتبرع الناس مثلما فعل الزمالك".

ورحل المدرب طلعت يوسف عن الإسماعيلي بعدما قال الكومي إن مباراة البنك الأهلي هي آخر فرصة للأول.

خسر الإسماعيلي أول مباراتين في الدوري في غياب مدربه يوسف الذي كان مصابا بفيروس كورونا.

وبعد انتخاب الكومي رئيسا انتهت علاقة النادي بيوسف ويبحث الإسماعيلي عن مدرب جديد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في ترتيب الدوري ويستضيف الزمالك حامل اللقب في 19 نوفمبر المقبل.