تحديد عدد الحضور الجماهيري لمباراة مصر والجابون

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

جماهير مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا على ملعب الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق شركة تذكرتي، كما تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

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المقصورة الأمامية: 300 جنيه

الدرجة الأولى: 100 جنيه

الدرجة الموحدة: 50 جنيها

وكان الاتحاد المصري طالب السماح بحضور 30 ألف مشجع لمواجهة مصر أمام الجابون.

ويستعد منتخب مصر لأن يحل ضيفا على أنجولا في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل بتصفيات المونديال.

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة لخوض المرحلة النهائية في شهر مارس المقبل من التصفيات.

ويتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق 4 عن ليبيا و6 عن الجابون، بينما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد 3 نقاط.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر الجابون
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