إيهاب جلال: هذا سبب رحيلي عن الإسماعيلي.. ولم أتسبب في ترك فخر الدين بن يوسف له

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز أمام سموحة

كشف إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز سبب موافقته ثم رحيله عن تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم الماضي مؤكدا أنه لم يدفع فخر الدين بن يوسف للرحيل عن الدراويش.

وقال إيهاب جلال عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء: "كان لدي بعض القلق من العمل في ظل ظروف معينة لكن موقف الإسماعيلي ووضعه الجماهيري هو ما جعلني أوافق على تدريبه".

وواصل "في بنود التعاقد أضفت بعض الأشياء واشترطت كتابة أسماء أعضاء اللجنة الفنية داخل العقد كنت أريد ضمان أن تسير الأمور بشكل جيد، لا أشترط بنودا توقف التعاقد بل أشترط أشياء تجعل الأمور تسير بشكل جيد".

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وشدد "أرى أن الإسماعيلي يضم لاعبين ضمن الأفضل في مصر وتعرضوا للظلم من القصور المادي".

وأكمل "بعد أسبوع اجتمعت مع اللاعبين قلت تستحقوا اللعب في الدرجة الثانية وكل شيء داخل النادي حتى من حيث الاستراحة والعمل خارج فريق الكرة".

وتابع "وقعت لستة أشهر لأرى كيف سيكون الوضع بعد ذلك، وفوجئت وسط العمل بخصم ثلاث نقاط من النادي لكنني لم أر محاولات جادة من الإدارة في التعامل مع أزمة خصم النقاط مع بعض الأزمات الأخرى وأصبح الاستمرار صعبا".

وكشف إيهاب جلال عن عدم تسببه في رحيل فخر الدين بن يوسف إلى بيراميدز وقال: "طلبت التجديد لفخر الدين بن يوسف بعد قدومي للإسماعيلي بأسبوعين فقط كي لا يقال أنني سبب رحيله إلى بيراميدز".

وأتم "فاركو وسيراميكا كليوباترا وليس بيراميدز هو من كانا يفاوضان فخر الدين بن يوسف وبعد توقيعه لبيراميدز أخبرني بتوقيعه لهم رغم أنني لم أكن بدأت حتى تفاوض مع بيراميدز".

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