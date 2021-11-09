خبر في الجول - الزمالك يتظلم ضد حُكم جروس

علم FilGoal.com أن الزمالك قرر التظلم ضد الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية والملزم بدفع مستحقات قدرها 700 ألف يورو إلى المدرب السويسري كريستيان جروس.

واستلم الزمالك حيثيات الحكم بداية نوفمبر الجاري والتي تلزمه بدفع مستحقات جروس الذي قاد الفريق في موسم 2018-2019.

وألزم الحكم الزمالك برد المبلغ بحد أقصى نهاية نوفمبر وإلا عليه تقديم تظلم.

وسيتظلم الزمالك ضد الحكم وسيفاوض محامي جروس لتخفيض المستحقات أو تقسيطها.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة ويدفع مستحقات للاعبين ومدربين سابقين عملوا في النادي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (67 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني والآن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي بازل السويسري.