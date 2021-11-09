الإسماعيلي يضم أحمد العجوز للجهاز الفني للفريق لحين وصول المدرب الجديد

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 10:36

كتب : ياسر الشريف

أحمد العجوز

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي على ضم أحمد العجوز نجم الفريق إلى الجهاز الفني الجديد ليشغل منصب المدرب العام.

وقاد العجوز تدريبات الفريق اليوم استعدادا للقاء الزمالك في رابع جولات الدوري في الـ19 من شهر نوفمبر الجاري.

وقرر العجوز تطبيق نظام التدريب على فترتين للارتقاء بالحالة البدنية للاعبي الإسماعيلي.

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على جانب آخر عقد مجلس الإدارة اجتماعا مع اللجنة الفنية بالنادي التي تضم كل من حمادة المصري ومحمود حسن وأشرف خضر.

وتطرق الاجتماع لمناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة وحسم اسم المدرب الجديد خلفا لطلعت يوسف.

وهُزم الإسماعيلي في أول ثلاث مباريات خاضها في الدوري.

الإسماعيلي في الدوري
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