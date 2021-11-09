إيهاب جلال عن تدريب الزمالك: لست حزينا من التجربة.. وتفاصيل 4 مرات فاوضني فيها النادي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد إيهاب المدير الفني لبيراميدز أنه لا يشعر بالحزن على تجربته التدريبية رفقة الزمالك.

وتحدث إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عدم نجاحي مع الزمالك؟ عُرض علي تدريب الزمالك 3 أو 4 مرات حينما كنت في مصر للمقاصة والنادي لم يوافق".

وأكمل "ومرة أخرى لم أكن متعاقد مع أي ناد وفاوضني الزمالك وطلبت قدوم مسؤوليه لمنزلي كي لا يعرف الإعلام ولكننا لم نتفق، لو كنت أردت تدريب الزمالك بلا هدف محدد لكنت ذهبت في ذلك الوقت لأنني لم أكن متعاقد أي ناد كما قلت، بعد ذلك فاوضني الزمالك حينما كنت مدربا لإنبي".

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وأكمل "لدي مشكلة أحب تنفيذ ما نتفق عليه في العقود، بعد ذلك في إنبي وجدت أحد البنود تغيرت في تعاقدي وتم التعديل ومرة أخرى وتغير بند آخر وهنا قررت الرحيل عنه ولم أرحل لتدريب الزمالك ففي ذلك الوقت كان إنبي يتساوى في النقاط مع الزمالك بـ28 نقطة وقررت الرحيل ودفع الشرط الجزائي وأبلغت الإدارة واللاعبين".

وأضاف "انتقلت لتدريب الزمالك بعد نيبوشا وطارق يحيى وكان هناك بعض المشاكل في اختيارات اللاعبين ولكننا عملنا وفزنا بثماني مباريات على التوالي وراض عن فترة تدريبي للزمالك".

وشدد "المباراة التي تم إقصائنا بسببها في إفريقيا لعبنا جيدا ولكن سوء حظ واستقبلنا هدفا وخرجنا وهذا ما أحدث فتور في العلاقة".

وأتم إيهاب جلال حديثه "لا أحب اختلاق الأعذار ولست حزينا من تجربتي مع الزمالك".

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